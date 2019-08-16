AB'de Türkiye'yi etkileyecek öneri

Avrupa Birliği çelik ithalatı kotalarındaki artışı 1 Ekim tarihinden itibaren yüzde 5'ten yüzde 3'e düşürmeyi planlıyor. Analistler ise bu önerinin Avrupa'ya yüksek miktardan çelik ithal eden Türkiye'yi etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Avrupalı çelik şirketlerinin, ABD gümrük vergilerinin neden olduğu ithalat artışından dolayı çelik sektörünün tehdit altında olduğunu dile getirmelerinin ardından, Avrupa Komisyonu bu ithalat artışına karşı koruma önlemlerinin artırılmasını önerdi.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYEBİLECEK

Jefferies analisti Alan Spence, bu önerinin AB'ye yüksek miktardan çelik ithal eden Türkiye'yi etkileyebileceğini söyledi.

YÜZDE 5 İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI

Haziran ayında Outokumpu ve Salzgitter'de çelik alanında üst düzey yöneticiler ve ArcelorMittal'de bölüm şefi Komisyon'u 1 Temmuz’da yürürlüğe giren %5 artışı kaldırmaya ya da ertelemeye çağırmıştı.

Komisyon, söz konusu önerilerin Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile görüşüleceğini ve planlanan Ekim ayında uygulanmasından önce AB üyelerinin onayına sunulacağını belirtti.