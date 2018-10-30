AB'de yaz-kış saati tartışması sürüyor

Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Graz kentinde düzenlenen gayriresmi Çevre Ve Ulaştırma Bakanları Toplantısında Avrupa'da yaz-kış saat uygulamasının kaldırılıp kaldırılmaması konusu ele alındı. Avrupa Birliği (AB) ulaştırma bakanlarının bir kısmı AB Komisyonu'nun gün ışığından faydalanmayı sağlayan saat uygulamasının kaldırılması talebine ilişkin bu önerinin gerçekçi olmadığını ve bu konudaki anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade etti.

Avusturya Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer toplantıda yaptığı konuşmada, "2019'da Komisyonun önerisini uygulamayı planlıyorsak, bu üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklenmeyecektir" dedi.

Hofer, Avusturya'nın saat uygulamasına yönelik değişikliğin 2021'de başlatılmasını önerdiğini söyledi.

Danimarka Ulaştırma Bakanı Ole Birk Olesen ise öneriye ilişkin, "Bunun hakkında kapsamlı bir kamuoyu tartışmasına ihtiyacımız var. Bunu henüz yapmadık, bu nedenle Danimarka'nın görüşünü belirlemesi için daha fazla zamana ihtiyacı var" dedi.

AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, üye devletlerin Aralık ayında yapılması planlanan resmi Ulaştırma Bakanları Toplantısından önce ortak bir karar ulaşmasının beklendiğini söyledi.