AB’den 6 bin doz AstraZeneca aşısı yarın teslim alınacak

AB’den 6 bin doz AstraZeneca aşısının yarın teslim alınacak. Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, Cuma günü Metehan sınır kapısına gümrük memuru gönderilmediği için aşıların teslim alınamadığı ve geri gönderildiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, AB’den 6 bin doz AstraZeneca aşısının 10 Mayıs Pazartesi günü, teslim alınacağını söyledi.

Soydan, aşıların her zaman olduğu gibi Metehan sınır kapısından, sabah saat 08.30’da teslim alınacağını belirtti.

Cenk Soydan, Avrupa Birliği yetkilileri ve Komitenin Rum Eşbaşkanı ile Çarşamba günü bu konuda görüşüldüğünü ve aşıların yarın teslim edilmesi konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

Soydan, Cuma günü Metehan sınır kapısına gümrük memuru gönderilmediği için aşıların teslim alınamadığı ve geri gönderildiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını da vurguladı.

AB’den KKTC’ye bugüne dek 10 bin 350’si Pfizer/BioNTech, 13 bin 700’ü AstraZeneca olmak üzere toplam 24 bin 050 doz aşı gönderildi. Yarın teslim alınacak 6 bin doz ile AB’den gelen toplam doz miktarı 30 bin 050’ye ulaşmış olacak.

Türkiye’den ise şimdiye dek toplam 140 bin doz Sinovac aşı KKTC’ye gönderilmiş durumda.

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09/05/2021 18:40