AB'den ABD'nin Moderna aşısına onay

Avrupa'da mutasyona uğrayan Covid-19 vakaları ile mücadele ederken, ikinci bir corona virüs aşısına daha onay çıktı.

Avrupa İlaç Ajansı(EUA) ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen corona virüs aşının kullanımını onayladığını duyurdu. Bununla birlikte Ajans'ın onayı sadece tavsiye niteliği taşıyor. Kurumun, 27 ülkede aşının kullanımına yeşil ışık yakmasının ardından Avrupa Komisyonu'nun akşam saatlerinde Moderna aşısına nihai onayı vermesi bekleniyor. Öte yandan, Almanya Sağlık Bakanlığı AB aracılığıyla 50 milyon doz Moderna aşısı alacağını duyurdu. Hollandalı yetkililer ise, aşının İngiltere'de orta çıkan ve 35'i aşkın ülkeye yayılan B117 adı verilen mutant virüse karşı etkili olabileceğini belirtti.

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06/01/2021 14:34