AB'den Apple'a 1,8 milyar avroluk para cezası

Avrupa Birliği (AB), Apple şirketine, müzik uygulamalarının dağıtımında hakim konumunu kötüye kullanmasından dolayı 1,8 milyar avro para cezası verdi.

AB Komisyonu, Apple'ın müzik akışı uygulamalarını AppStore üzerinden dağıtım pazarında konumunu kötüye kullanmasının bir sonucu olarak ceza aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Apple'ın uygulama geliştiricilerin "alternatif ve daha uygun fiyatlı müzik abonelik hizmetleri hakkında bilgi vermesini engelleyen kısıtlamalar getirdiği" tespit edildi ve bu uygulamanın AB kurallarına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu anda Avrupa'da iOS kullanıcılarına uygulama sunmanın tek seçeneğinin Apple'a ait AppStore olduğu hatırlatılarak, Apple'ın iOS kullanıcı deneyimini kontrol ettiği ve geliştiricilerin App Store'da yer alabilmek için belirlenen hüküm ve koşullara uymak zorunda olduğu belirtildi.

Apple'ın davranışının adil olmayan ticaret koşullarına neden olduğu ve AB kurallarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, 1,8 milyar avroluk para cezasının Apple'ın küresel gelirleriyle orantılı olduğu ve caydırıcılık sağlamak için gerekliliği vurgulandı.

Apple, kendi satın alma uygulaması üzerinden yapılan uygulama içi ödemelerden yüzde 30 pay alıyordu. Bu nedenle, İsveçli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify, 2019 yılında Apple aleyhine AB nezdinde antitröst şikayetinde bulunmuştu.

AB Komisyonu, sektörlerinde rekabete aykırı durumları denetleme yetkisine sahiptir ve rekabet veya antitröst yasalarına aykırılık tespit edildiğinde firmalara yüksek para cezaları uygular.