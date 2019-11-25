AB'den Berlin'deki üçlü Kıbrıs görüşmesine destek

Avrupa Birliği, Almanya'nın başkenti Berlin'deki üçlü Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

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25/11/2019
HK

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AB'den Berlin'deki üçlü Kıbrıs görüşmesine destek

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in yapacağı üçlü görüşmeye ilişkin, "Müzakerelerin başarılı biçimde neticelenmesini arzu ediyoruz." dedi.
AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak üçlü görüşmeyi desteklediklerini ve "birleşme sürecinin devam etmesini" ümit ettiklerini söyledi.
İki liderin görüşmesini her zaman olumlu bulduklarını belirten Andreeva, "Müzakerelerin başarılı biçimde neticelenmesini arzu ediyoruz." dedi.
Akıncı, Anastasiadis ve Guterres, akşam yemeğinde üçlü gayri resmi görüşme için bir araya gelecek.

25/11/2019 16:30
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TAGS: Avrupa Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, , mustafa akıncı, haber, kıbrıs
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