AB'den çip üretimini artırma planı

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları "Avrupa Çip Yasası" teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çiplerin modern ekonomilerin temel taşı konumunda olduğunu belirten von der Leyen, akıllı telefondan çamaşır makinesine ve otomobillere kadar çiplerin her gün kullanılan ürünlerde yer aldığını anımsattı.

Von der Leyen, "Salgın, çip tedarik zincirlerinin kırılganlığını acı bir şekilde ortaya çıkardı. Küresel çip sıkıntısı ekonomik toparlanmayı yavaşlattı" diye konuştu.

"Avrupa'yı bu pazarda endüstriyel bir lider yapmayı istiyoruz"

Çip yasasıyla gelecekteki arz krizlerine karşı direnci artırmayı ve Avrupa'yı bu çok stratejik pazarda endüstriyel bir lider yapmayı istediklerini belirten von der Leyen, "Avrupa'nın 2030'da küresel çip üretimindeki payının yüzde 20'ye ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Von der Leyen, Avrupa'nın mevcut durumda çip üretimindeki payının yüzde 9 civarında olduğunu, bununla birlikte 2030 yılında küresel talebin 2 katına çıkacağını söyledi.

"Yasa, çip alanına ilave kamu ve özel sektör yatırımı sağlayacak"

Çip yasasının AB hedefini önemli miktarda yatırımla destekleyeceğini ifade eden von der Leyen, "Yasa, 2030 yılına kadar çip alanına 15 milyar euroluk ilave kamu ve özel sektör yatırımı sağlayacak." dedi.

Von der Leyen, AB ve üye ülkelerin buna ilave olarak çip yatırımlarına 30 milyar euroluk kamu yatırımı planladığını belitti.

AB'nin planı

AB'nin söz konusu planı, çip alanına toplam 43 milyar euroluk kamu ve özel sektör yatırımının harekete geçirilmesini öngörüyor.

Günümüzde çipler, akıllı telefonlardan otomobillere kadar pek çok teknolojik ürünün içinde bulunuyor.

Çip üretiminin büyük kısmı Asya ülkelerinde gerçekleştiriliyor.

Küresel çip üretiminin yarıya yakını ve gelişmiş çiplerin neredeyse tamamı Tayvan'da üretiliyor.

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08/02/2022 18:46