AB’den Covid-19’un kökeni çağrısı: Tam erişim hakkı verilmeli

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel G7 Zirvesi öncesinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İkili, ilk olarak Çin’de görülen Covid-19’un kökeni hakkında araştırmacılara sınırsız erişim hakkı verilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, “Korkunç bir salgın var. Bunun bir daha asla olmayacağından emin olmak için, doğru araçları geliştirmek için nereden geldiğini bulmalıyız. Araştırmacıların bu salgının kaynağını gerçekten bulmak için gerekli olan her şeye tam erişime ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, “Ders alabilmek için dünyanın tam olarak ne olduğunu bilmeye hakkı var. AB şeffaflık için her türlü çabayı destekliyor” dedi.

AVRUPA’DA YETİŞKİNLERİN YARISINA BİR DOZ AŞI



Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa’da yetişkin nüfusun yüzde 50’sinden fazlasının aşının en az bir dozunu aldığını, 100 milyon Avrupalının ise tamamen aşılandığını kaydetti.

Leyen bunun, ihracatı hiç durdurmadan yapıldığını söyleyerek, “Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Avrupa Birliği’nde üretilen 700 milyon dozdan, 90’dan fazla ülkeye yaklaşık 350 milyon doz ihraç edildi. 2022’den sonra mesele yalnızca aşıları paylaşmak değil, Afrika’da üretim kapasitesini geliştirmek de olacak. Avrupa'nın Afrika’da üretim kapasitesini geliştirmek için 1 milyar euro tutarında bir destek açıkladığını biliyorsunuz” diye konuştu.

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10/06/2021 16:45