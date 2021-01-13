AB’den gelecek, Kıbrıslı Türklerin hakkı olan aşıları reddetme hakkınız yoktur

Hem hükümet edenler hem de cumhurbaşkanı, tam da “keçi can derdinde kasap et” misali hareket ediyor. Hükümete, özellikle de büyük ortak UBP’ye bakın, ülke yangın yeri ama onlar kişisel kavgalar yapıyor, meclis başkanlığı seçiminde kendi adaylarına oy vermeyip, seçtirmiyor kriz çıkarıyorlar ve acil erken seçim kararı alıyorlar.

Ülkenin durumuna baksalar, Covid-19 nedeniyle sektörlerin, çalışanların, emekçilerin çaresizliğini, yardım çağrılarını görebilseler, duyabilseler bu kavgaları yapar mıydılar? Ülkedeki gerçeklerin farkında olabilseler, kendi pozisyonlarını sağlama alabilmek adına ortalığı yakar yıkar, partide kader arkadaşlığı yapacakları kişileri boğazlayacak noktalara gelir miydiler? Kafalarını kaldırıp da kendilerinden başkasını görebilseler bunlar yaşanmayacaktı.

Peki ya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ne demeli? O ise başka bir havada… Millet kan ağlıyor, o ise daha dün oturduğu cumhurbaşkanlığı koltuğunda “egemenlik” egosu yapıyor.

Sayın Tatar diyor ki; Avrupa Birliği’nden (AB) gelecek aşılar Kıbrıslı Türklere, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üzerinden gelirse kabul etmeyeceklermiş. AB, aşıları Kıbrıslı Türklere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden verilmeliymiş… Tam da beklediğim bir davranış, beni hiç şaşırtmadılar…

Olmayacak öyle bir şey Sayın Tatar, kesinlikle o aşılar KKTC üzerinden gelmeyecek, çünkü AB, KKTC diye bir ülke tanımıyor, AB’ye göre KKTC diye bir ülke yok. Yalnızca AB ülkeleri için mi, dünya için de KKTC diye bir ülke yoktur. Lütfen bu gerçeği görmezden gelmeyin. Bu gerçeği, canımızı yakan bu acı gerçeği lütfen görün…

Çok bir aşı gelecek gibi de görünmüyor ama ne kadar gelecekse gelsin, Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden gelecek. Çünkü Kıbrıslı Türkler o cumhuriyetin fertleri olarak kabul ediliyor ve onlara yardım edilecek. Kıbrıslı Türkler, bireyler olarak AB’nin vatandaşıdır, o yüzden aşı alma hakkı kazandılar. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki geçmişe dayanan hakları çerçevesinde bu aşıları alacak, başka bir şey için değil.

Siz bu aşıları “egemenliğime zarar verir”, “AB egemenliğimi yok sayar” diye reddedemezsiniz. Bu aşılar, ne kadar verilirse; az mı verilir, çok mu verilir, talep ettiğimiz kadar verilmez mi, bilemem ama bu zor dönemde ne kadar verilecekse almalısınız.

Sağlık üzerinden politika yapmamalısınız, sağlık üzerinden ego tatmin etmemelisiniz, sağlık üzerinden hamaset yapmamalısınız, sağlık üzerinden düşmanlık politikası yürütmemelisiniz.

Bunca sene tanıtmayı başaramadığınız KKTC’yi, şimdi getirip de aşıların önüne koyup, “KKTC’yi tanıyın ve bu aşıları bize verin” diyorsunuz. Yani aslında “vermeyin” diyorsunuz. Bu tavır, AB’den gelecek aşıları almamak, reddetmek demektir.

Sayın Tatar, bunu reddetmeye hakkınız yoktur, ne kadar vereceklerse alacaksınız, ne kadar öngörülürse o aşıları alacağız, almamak gibi bir lüksümüz olamaz.

Bu nasıl bir psikolojidir, bu nasıl bir anlayıştır, sağlığın yerine politika koymak nasıl bir aklın ürünüdür? KKTC tanınmıyor be kardeşim; tanımıyorlar, tanımayacaklar, siz de tanıtamadınız, tanıtmak için girişim bile yapmadınız, şimdi “benim üzerimden vereceksin” demekle AB’ye “KKTC’yi tanı” diyorsunuz? Zamanı mı şimdi bunun?

Covid-19 şartlarında, ülke insanı kan ağlıyor, ekonomik tedbir olarak hiçbir şey yapmadınız, şimdi sağlık bacağında da ipleri kaptırmak üzeresiniz ve aşıları almak için “KKTC’yi tanıyın” diyorsunuz. Çünkü bugünlerde bizim ihtiyacımız siyasilerin egosunu tatmin etmesidir ha? Hayır, öyle bir lüksümüz yoktur.

Türkiye’den gelecek aşılara güvenerek bu şovu yapıyorsanız, buna da hakkınız yok. Türkiye’den gelecek olanları da kullanacaksınız, AB’den gelecek olanları da… Nereden ne kadar fazla alırsak, bu ülkenin bunlara ihtiyacı var.

Yine insanlara “Türkiye mi Rum mu?”, “Türkiye mi AB mi?” ayrımı yaptırmayın, vazgeçin bu gerginlik oyunlarından, bu hamasetten, bu kendini çok şey zannetme huyundan.

Hemen söyleyeyim, hani diyorsunuz ya “Kıbrıs resmi müzakereleri ancak iki eşit devlet temelinde başlayabilir” diye. Öyle bir şey de olmayacak, hiçbir zaman müzakereler böyle başlamayacak.

Dünya yer yerinden oynasa, yeryüzü yeraltıyla yer değiştirse de müzakereler iki eşit devlet temelinde başlamayacak. Yani “KKTC ile Kıbrıs Cumhuriyeti eşit devletler” olarak kabul edilmeyecek ve bu şekilde masaya oturulmayacaktır.

Eğer bunun üzerinden müzakere ısrarı yaparsanız da bu müzakereler hiç başlamayacaktır ama umurumda değil. Ben zaten önümüzdeki 5 yılın boşa gideceğini, siz seçildiğiniz gün kabullendim, pek çok kişi de kabullendi.

Sayın Tatar, siz cumhurbaşkanlığında 5 yıl oyalanın, zamanınızı geçirin ama sağlık konularını kafanızdaki hesaplara alet etmeyin, sağlık konularını politikaya alet etmeyin, Kıbrıslı Türklerin AB’den almaya hakkı olan aşıları “eşit devlet” meselesi üzerinden reddetmeyin. Kıbrıslı Türklerin AB’den hakkı olan başka şeyleri de… Hakkımız olanı alacağız, bunun önünde de hiçbir şey koymayacaksınız.

Yeter ama artık, yıllardır aynı zırvaları duymaktan bıktık, bizi bunun içine kapattınız, ensemizde andrez oynuyorsunuz, salgından ölüp gideceğiz, bir de sizin egolarınızı çekemeyiz…

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13/01/2021 19:03