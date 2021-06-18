AB'den Google rekabet soruşturması hazırlığı

AB'nin rekabeet kurumları Google'ın dijital reklam uygulamaları hakkında bu yıl içerisinde soruşturma açmaya hazırlanıyor.

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18/06/2021

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AB'den Google rekabet soruşturması hazırlığı

Avrupa Birliği’nin antitröst kurumları Google’ın dijital reklam uygulamaları dolayısıyla Alphabet hakkında resmi soruşturma açmaya hazırlanıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar soruşturmanın bu sene içerisinde açılacağını dile getiriyorlar.

Avrupa Komisyonu’nun böyle bir soruşturma yürütmesi, geçtiğimiz sene internet reklamlarından 147 milyar dolar gelir elde eden Google açısından büyük bir tehdit oluşturabilir.

Google aramaları, Youtube ve Gmail gibi Google’ın kendi sitelerinde gösterdiği reklamlar satış ve kârın en büyük dilimini oluşturuyor. Gelirin yaklaşık yüzde 16’lık dilimi ise başka sitelerde gösterilen ancak Google’ın teknolojisinin kullanıldığı reklamlardan geldi.

Avrupa Komisyonu sorulara yanıt vermedi. Google da henüz yanıt vermedi. (REUTERS)

18/06/2021 19:14
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TAGS: AB, Google, rekabet soruşturması
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