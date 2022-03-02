AB’den Güney’deki hayvancılara ödenek

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02/03/2022

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AB’den Güney’deki hayvancılara ödenek

Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’ta korona virüs salgınından ekonomik açıdan etkilenen hayvancılara destek çerçevesinde 5,7 milyon Euro tutarındaki ödeneği onayladı.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun, Korona virüs salgınıyla mücadele sebebiyle ekonomik kayba uğrayan hayvancılara verilmek üzere 5,7 milyon Euroluk bir ödeneğe onay verdiğini yazdı.

Habere göre, inek, domuz, tavşan ve kümes hayvanı besicilerine, her hak edişe 290 bin Euro’yu geçmemek kaydıyla destek verilecek.

 

02/03/2022 12:07
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TAGS: AB, Güney, hayvancılar, ödenek
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