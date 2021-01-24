AB'den, ilaç firmalarına aşı uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ilaç firmalarının imzaladıkları aşı sözleşmelerini yerine getirmelerini sağlamak için ellerindeki yasal araçları kullanmayı planladıklarını söyledi.

Michel, Europe 1 radyosunda, son dönemde Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarikinde yaşanan gecikmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pfizer/BioNTech firmasının aşı teslimatlarında birkaç hafta gecikme olacağını açıklamasının ardından AB üyesi ülkelerin katı bir tutum sergileyerek bu durumu düzelttiğini hatırlatan Michel, "Masaya yumruğumuzu vurduk ve ardından gecikmelerin azaldığını gördük." diye konuştu.

Michel, "İlaç firmalarının imzaladıkları aşı sözleşmelerini yerine getirmelerini sağlamak için elimizdeki yasal araçları kullanmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Firmaların aşı ile ilgili yeni üretim zincirleri kurması gerektiğinin ve yeterli ham madde tedarikinde zorluklar yaşanabileceğinin farkında olduklarını belirten Michel, ilaç şirketlerinin aşı sevkiyatında yaşanan gecikmelere ilişkin "şeffaf" biçimde bilgi vermesi gerektiğine dikkati çekti.

AŞI TESLİMATINDA GECİKMELER

İlaç firması Pfizer'ın geçen hafta üretimden kaynaklı Avrupa'ya aşı teslimatını geçici süre azaltacağını duyurmasının ardından henüz Avrupa İlaç Ajansından (EMA) onay almamış olan Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının da teslimatında gecikmeler yaşanabileceği bildirilmişti.

AB'de şu ana kadar onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafından geliştirilen aşılar, Aralık 2020'den beri halka uygulanıyor.

Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya AB onayının gelecek hafta verilmesi bekleniyor.

AB Komisyonu, bugüne kadar aşı geliştiren şirketlerle üye ülkeler adına yaptığı 6 sözleşmeyle yaklaşık 2,3 milyar doz alabilecek konuma geldi. AB, opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzaladı.

Ancak AB ülkelerinde aşılamaların yavaş ilerlediği eleştirileri yapılıyor.

AB Komisyonu, bu hafta üye ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanması hedefi koymuştu. Aşı teslimatlarında yaşanacak gecikmeler sonucunda hedefin yakalanamaması ihtimali artıyor.

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24/01/2021 19:45