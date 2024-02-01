AB'den KŞK'ye 2.6 milyon Euroluk yardım...

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01/02/2024

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AB'den KŞK'ye 2.6 milyon Euroluk yardım...

 Avrupa Birliği (AB), Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 2.6 milyon

Euroluk mali yardımda bulundu.

KŞK yazılı açıklama yaparak dün yapılan yardım için AB’ye teşekkürlerini sundu.

Açıklamada, “AB, bugüne kadar KŞK’nın faaliyetlerine toplamda 38.5 milyon Euro’nun üzerinde finansal destek sağlayarak komitenin en büyük mali destekçisidir” denildi ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, bugüne kadar toplam 1,044 kişinin kimliklendirilerek gömülmek üzere ailelerine teslim edildiği belirtildi.

 

01/02/2024 16:21
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TAGS: AB, KŞK, Euroluk, yardım.,
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