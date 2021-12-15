AB’den Maraş değerlendirmesi

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin AB işleriyle ilgili bakanları, yılın son Genel İşler Konseyi toplantısı için Brüksel’de bir araya geldi.

Toplantı sonrasında yayımlanan sonuç bildirisinde “Türkiye, aday ülke statüsünü koruyor ve birçok ortak ilgi alanında kilit ortak olmaya devam ediyor.” denildi.

Bildiride, AB Konseyi’nin Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesinden duyduğu memnuniyet ifade edilirken, bunun sürdürülmesinin önemine değinildi ve AB’nin Türkiye ile ortak çıkar alanlarında aşamalı, orantılı ve tersine çevrilebilir ilişki kurmaya hazır olduğu anımsatıldı.

Maraş konusuna da değinilen bildiride Maraş’ta atılan tüm adımların geri alınması talep edildi

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15/12/2021 12:27