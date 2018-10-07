AB'den 'referandum' yanıtı: Karar Türkiye’nin

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin referanduma götürülebileceği yönündeki açıklamalarına Brüksel’den, ‘Kararı verecek olan Türkiye’ mesajı geldi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'ın haberine göre AB Komisyonu’ndan Hürriyet’e yapılan değerlendirmede “Türkiye’nin AB üyeliğini isteyip istemediği, Türk makamlarının alacağı egemen bir karardır” denildi. Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerini referanduma götürme hakkı olduğu, bunun ulusal egemenlik alanına girdiği tüm AB birimlerinin ortak görüşü.

İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR VURGUSU

Komisyon açıklamasında, “Her hâlükârda Türkiye ve AB stratejik ortak olmayı sürdürüyor. Bu bağlamda göç, güvenlik, enerji ve ekonomi gibi kilit alanlarda işbirliğimizi yoğunlaştırma doğrultusundaki taahhüdümüze bağlı kalmayı sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı. Komisyon’un değerlendirmesinde katılım müzakerelerinin Türkiye’nin liyakati temeline dayandığı belirtilerek, “Müzakerelerde ilerleme, aralarında hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklerin de yer aldığı bir dizi koşulla ölçülüyor” ifadelerine yer verildi.

AB Komisyonu, haziranda üye ülkelerin Türkiye’nin AB’den daha da uzaklaştığını not ettiklerini ve katılım müzakerelerinin efektif olarak durma noktasına geldiği tespitinde bulunduklarını hatırlattı. Aday ülkelerin müzakere süreci devam ederken konuyu referanduma götürdüğü bir örnek yok. Müzakere sürecindeyken adaylıktan çekilmenin tek örneği ise İzlanda. 2009’da üyeliğe başvuran İzlanda, 2015’te çekilmişti.