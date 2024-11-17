AB'den Rusya'ya gaz tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın doğalgaz tedarikini keserek Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yaptığını ifade etti.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rus enerji şirketi Gazprom'un Avusturya'ya doğalgaz sevkiyatını kesmesine tepki gösterdi.

Paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerjiyi "silah" olarak kullandığını belirten von der Leyen, "Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB'nin Rusya'dan gaz sevkiyatının durmasına ve kış dönemine hazır olduğuna dikkati çekerek, "AB genelinde doğalgaz depoları dolu" ifadesini kullandı.

Gaz kesintisini Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştüğünü belirten von der Leyen, Avrupa'nın Avusturya'yı destekleyeceğini bildirdi.