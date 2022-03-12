AB'den Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı en çok gözetilen ülke statüsünden çıkarmaya, uluslararası finans kuruluşlarındaki üyeliğini askıya almaya, ülkeye lüks mal ihracatını durdurmaya, demir-çelik sektöründen ithalatı engellemeye, enerji sektörüne yatırımları yasaklamaya ve bazı yetkililere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle AB'nin hazırladığı dördüncü yaptırım paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının devam ettiğini anımsatan von der Leyen, Ukrayna tarafının tekliflerine rağmen Rusya'nın, şimdiye kadar diplomatik bir çözüm için müzakerelere ciddi şekilde istek göstermediğini söyledi.

Von der Leyen, Rusya'nın, insani koridorlar açmadığını veya açtıktan kısa bir süre sonra söz konusu bölgeleri bombaladığını hatırlattı.

AB ve G7'deki ortakların, Kremlin'e yönelik ekonomik baskıyı artırmak için çalıştıklarına işaret eden von der Leyen, şimdiye kadar 3 yaptırım paketi uygulamaya koyduklarını anımsattı.

Von der Leyen, yaptırımların Rusya ekonomisine çok sert darbe vurduğuna işaret ederek, "Ruble değer kaybetti. Birçok önemli Rus bankası uluslararası bankacılık sisteminden koptu. Kanlı bir rejimle ilişkilendirilmek istemeyen şirketler birbiri ardına ülkeyi terk ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'yı daha da izole etmek ve savaşı finanse etmek için kullandığı kaynakları kurutmak için yarın dördüncü bir önlem paketi alacaklarını vurgulayan von der Leyen, "Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, bununla Rusya'nın bir Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak sahip olduğu önemli imkanları kaybedeceğini belirterek, Rus şirketlerin artık ayrıcalıklı muamele görmeyeceğini söyledi.

Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere önde gelen çok taraflı uluslararası finans kuruluşlarındaki üyelik haklarını askıya almak için de çalışacaklarını vurgulayan von der Leyen, "Rusya'nın bu kurumlardan finansman, kredi veya başka bir biçimde faydalanmasını önleyeceğiz." dedi.

Von der leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın seçkinlere, ailelerine ve destekçilerine de baskı yapmaya devam edeceklerini, bu kişilere yaptırım getirileceğini ifade etti.

Rus devletinin ve seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanmalarını da engelleyeceklerini söyleyen von der Leyen, Putin'e yakın kişilerin kripto varlıklarla servetlerini transfer etmelerini önleyeceklerini kaydetti.

Von der Leyen, "Lüks mallarının AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatını yasaklayacağız." diye konuştu.

Demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatını da yasaklayacaklarına işaret eden von der Leyen, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına karşı da yasak getireceklerini ifade eti.

Von der Leyen, bu yasağın enerji arama ve üretimine yönelik tüm yatırımları, teknoloji transferlerini ve finansal hizmetleri kapsayacağını kaydetti.

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12/03/2022 09:57