AB'den 'Suriye' açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonla ilgili Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak siyasi çözümü desteklemeye devam ettiklerini duyurdu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic, düzenlediği günlük basın toplantısında, konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Kocijcancic, "AB, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anlamakla beraber, başından beri Suriye'deki krizin askeri değil siyasi yollarla çözülebileceğini ifade ediyor." dedi.

Sözcü Kocijcancic, AB'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) siyasi çözüm sürecini ve Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğinin altını çizdi.

07/10/2019 22:37