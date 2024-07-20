AB’den tartışmalı Kıbrıs mesajı

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, X Hesabından 20 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Von Der Leyen, “ Bu trajik 50. yıl dönümünde ve her gün Kıbrıs'ın yanındayız” dedi

AB Komisyonu Başkanı, mesajda “ Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. Kıbrıslılar yeniden birleşmiş bir ülkede barış, birlikte yaşama, istikrar ve refah koşullarında yaşamayı hak ediyor. Kıbrıs sorunu Avrupa sorunudur. İlgili BM Güvenlik Konseyi Kararları doğrultusunda, son bölünmüş AB üye devletini yeniden birleştirme çabalarında Kıbrıs'ı kararlı bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz” diye ekledi