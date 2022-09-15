AB'den Temmuzda 42,3 milyar Euro ticaret açığı

Avrupa Birliği (AB), Temmuz ayında toplam 42,3 milyar Euro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 211,5 milyar Euroya, ithalatı da yüzde 47,6 yükselerek 253,8 milyar Euroya ulaştı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı temmuz ayında 42,3 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, temmuzda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 yükselişle 235,5 milyar Euro, ithalat da yüzde 44 artışla 269,5 milyar Euro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, temmuzda 34 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 40,4 milyar Euro ile ABD, 26,5 milyar Euro ile İngiltere, 19,5 milyar Euro ile Çin, 15,7 milyar Euro ile İsviçre ve 8,2 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50,2 milyar Euro ile Çin, 29,3 milyar Euro ile ABD, 20,1 milyar Euro ile İngiltere, 16,6 milyar Euro ile Rusya, 15,3 milyar Euro ile Norveç, 12,4 milyar Euro ile İsviçre ve 8,4 milyar Euro ile Türkiye oldu.

AB ve Euro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklanıyor.

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15/09/2022 14:11