AB'den Türkiye'ye 50 milyon Euro

Avrupa Birliği, Türkiye’ye sığınmacılar için 50 milyon Euro yani yaklaşık 320 milyon liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.

Açıklama Avrupa Komisyonu Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski'den geldi. Türk Sahil Güvenliği'nin arama kurtarma operasyonlarının kapasitesinin artırılması için, ödeme yapmaya hazır olduklarını açıkladı.



50 milyon euroluk kaynağın bir kısmının da, sığınmacı barınma merkezlerindeki koşullarin iyileştirilmesi için verileceği kaydedildi.



Avrupa’da yaşanan sığınmacı krizi sonrasında, 2016 yılında AB ve Türkiye arasında sığınmacı anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma karşılığında Avrupa Birliği, Türkiye’ye 6 milyar euroluk ödeme yapmayı kabul etmişti.

06/11/2019 20:20