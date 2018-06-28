AB'den Türkiye'ye gelecek 3 milyar euroya İtalya engeli

Avrupa Birliği (AB) 2015'te Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar euro fon sağlayacağına söz verdi.

Tarih 2018'e kaydı

18 Mart'taki zirvede ise bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi de yaklaşıyor.

3 milyar euroluk destek tartışılıyor

Üst düzey bir AB Konseyi yetkilisi, zirveyle ilgili konuşurken sığınmacılara da değindi.

"Türkiye ile iş birliğini arttırmak için umarım AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması için anlaşma sağlarız."

İtalya bloke etti

Yetkili, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt edilen kaynağı şimdiye kadar İtalya'nın bloke ettiğini söyledi.

"İtalya ile diyalog sürüyor. İtalya tarafı, AB'nin Afrika fonunun takviye edilmesi talebinin yerine getirilmesi halinde buna onay verecek."

AB sığınmacı desteğinden kaçıyor

Fonlar, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanacak.

AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için mali yardımı yeterince hızlı sağlamadı ve anlaşmadaki yükümlülüklerini de yerine getirmedi.

Türkiye sahip çıktı

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle 500 binden fazla insan hayatını kaybederken 5 milyondan fazla Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerlerinden, yurtlarından oldular

Ayrıca 7 milyon Suriyeli, ülke içerisinde yurtlarını terk edip başka bölgelerde yaşamaya mecbur bırakıldı.

Binlerce mülteci, Akdeniz ve Ege'nin sularında can verdi. Avrupa'ya göç yolunda kaybedilen hayatlar, ancak Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeniyle fark edilebildi.

Yeni bir hayat sundu

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarını açarak göç yolunda, Suriye içinde varil bombaları ve kimyasal silahlarla ölmesini engelledi.

Türkiye, savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yeni bir hayat sundu.

Suriyelilere BM standartlarında hizmet

Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için Birleşmiş Milletler (BM) standartlarında hizmet veriyor.

Türkiye'deki toplam Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 506 bin 532.

Yaşamlarına devam ediyorlar

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya'daki geçici barınma merkezlerinde 227 bin 894 Suriyeli ile 6 bin 488 Iraklı var.

Bu sayının dışındaki 3 milyon 272 bin 150 Suriyeli sığınmacı, sınır illeri başta olmak üzere ülkenin hemen her şehrinde yaşamlarını sürdürüyor.

Sığınmacılara her alanda hizmet

Suriyeli sığınmacılara verilen hizmetlerin başında barınma, eğitim, sağlık ve güvenlik geliyor.

Merkezlerde ibadet ve haberleşme gibi temel ihtiyaçların da ötesinde kamp içinde meslek kursları veriliyor ve erken yaşta evlilikle ilgili farkındalık kampanyaları yürütülüyor.

Türkiye ipi tek başına göğüsledi

Türkiye, dünyadaki Suriyeli sığınmacıların yarısından fazlasını tek başına ağırlıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'yi "dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi", UNICEF ise Türkiye'yi "dünyanın en fazla sığınmacı çocuğa ev sahipliği yapan ülkesi" ilan etti.

30 milyar dolar harcandı

Türkiye, Suriyeli sığınmacılara sunduğu hizmetler karşılığında 30 milyar 285 milyon 573 bin dolar harcadı.

Kaynak: AA, TRT Haber