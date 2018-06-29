AB’den Türkiye’ye ikinci 3 milyar euroya onay

Avrupa Birliği, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar Euroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verdi.

Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam İtalya’nın engeli nedeniyle sonuçlarda anlaşma sağlayamayan liderler, sabah yayımladıkları sonuç bildirgesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar Euroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verdi.

Bildirgede AB Afrika Fonu’na 500 milyon Euro transfer etme kararı da alındı.

Dün akşam İtalya, AB Liderler Zirvesi’nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine “geçici” olarak engel olmuştu.