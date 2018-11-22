AB’den Türkiye’ye vize serbestisi mesajı

Ankara bugün AB’den iki üst düzey yetkilisi ağırlandı. Toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Hahn, “Vize ve Gümrük Birliği için bazı ülkeleri ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak Vize serbestisi için belli kriterler var” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, “AB’den terörle mücadelede somut destek bekliyoruz” dedi.

Ankara’da bugün gerçekleştirilen toplantıya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn katıldı. Toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “AB kilitlediği kapıları kendisi açmalı. Türkiye’nin adaylığını inkar eden sözlerin faydası yok. Reformlar Türkiye’nin hep önceliği” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’ne 18 Mart mutabakatındaki koşullar yerine getirme çağrısı yaptı. Çavuşoğlu, “Yüksek Diyalog Toplantıları’nı sürdürmemiz gerekiyor. AB ile ilgili süreç çok yavaş ilerliyor” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu terörle mücadelenin tüm taraflar için önemli olduğunu belirterek, “AB’den terörle mücadelede somut destek bekliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, “Özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi her iki tarafın yararınadır”vurgusu yaptı.

AB fonlarının kesilmesiyle ilgili de konuşan Dışişleri Çavuşoğlu, “Kesintiler Türkiye ekonomisini batırmaz. Vize serbestisi için 72 kriterden 6’sı kaldı. Bugünkü toplantı çok verimli olmuştur” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: SUUDİ ARABİSTAN ÇELİŞKİLİ BİLGİLER VERDİ

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görüşlerini dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan çelişkili bilgiler verdi. Suudi Başsavcılığından bir bilgi alınamadı. Sorularımıza cevap alamadık” dedi.

MOGHERINI: TÜRKİYE AB’NİN ADAY ÜLKESİDİR VE STRATEJİK ORTAKTIR

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye’nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan sonra söz alan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Türkiye Avrupa Birliği’nin aday ülkesidir ve stratejik ortağıdır” dedi.

Mogherini, “Mülteci konusunda destek vermeyi sürdüreceğiz. Yakın işbirliği konusunu görüştük. Aralık başında yine bir araya geleceğiz. Avrupa Birliği güçlü bir Türkiye istiyor. Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Pozitif ilişkilerimiz olduğunu söylemek istiyoruz. Her iki taraf ve bölge için önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Dış politikada birlikte çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Mogherini, “Cezaevinde olan Selahattin Demirtaş’ın yakında serbest bırakılmasını umuyoruz. Bu noktada mahkeme tarafından verilmiş karar geçerli. Türkiye mahkemenin kararını takip etmeli. İnsan hakları konularda Avrupa Konseyi’nin standartlarına uymalı” dedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuşan Mogherini, “Avrupa’nın Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki tutumu çok net olmuştur. AB güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını istiyor. Bu korkunç cinayetle ilgili sorumlular ortaya çıkarılmalıdır” vurgusu yaptı.

HAHN: YAKIN KOMŞULARIZ, ORTAK ÇIKARLARIMIZ SÖZ KONUSU

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da Türkiye ile AB ilişkileriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Hahn, “Yapıcı görüşme oldu, bu gelecekteki işbirliği için önemli. Yakın komşularız, ortak çıkarlarımız söz konusu. İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye olsun istiyoruz. Akademisyenlere gözaltı konusunda bazı kaygılarımız var” dedi.

Hahn, “Vize ve Gümrük Birliği için bazı ülkeleri ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak Vize serbestisi için belli kriterler var. Şu anda herhangi bir fasıl açılması söz konusu değil. Türkiye için gerçekçi hedeflerimiz var. Mülteciler konusunda Türkiye’nin çabalarının farkındayız” şeklinde konuştu.

TÜRK HEYETİNE ÇAVUŞOĞLU BAŞKANLIK ETTİ

Ankara’daki toplantıya katılan Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlık etti.