AB'den Türkiye’ye yarım milyar ek yardım iddiası

Avrupa Birliği’nin, sığınmacılar için Türkiye’ye 500 milyon euro ek yardım göndermeye hazırlandığı iddia edildi. Yardım konusu bugün AB dışişleri bakanlarının Zagreb’deki toplantısında ele alınacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye ile yaşanan mülteci gerilimini yeni mali yardımlarla azaltmayı planladığı bildiriliyor. Haber ajansı AFP’nin AB kaynaklarına dayanarak verdiği bilgiye göre Komisyon, Türkiye’deki 3,7 milyon Suriyeli için 500 milyon euro daha kaynak aktarmayı öngörüyor.



Bu miktarın, 2016’da Ankara ile Brüksel arasında imzalanan mülteci geri kabul anlaşması kapsamında Türkiye’ye taahhüt edilen altı milyar euroya ek olacağı bildiriliyor.



SINIR KAPILARININ YENİDEN KAPATILMASI ŞART KOŞULACAK



Suriyeli sığınmacılar için yeni mali yardımlar, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı krizini görüşmek üzere Cuma sabahı Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de toplanacak olan AB dışişleri bakanlarının buluşmasında da ele alınacak. Yardım için Türkiye’nin sınır kapılarını yeniden kapatmasının şart koşulması bekleniyor.



Toplantı öncesi bir açıklama yapan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türk hükümetinin su anda AB sınırlarına baskı yaptığını ve “mültecilerin kederlerini” kullandığını kaydetti ve baskı sona erdiği takdirde, Türkiye’nin ihtiyaçlarının gözden geçirilebileceğini belirtti.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maaş da Zagreb’e uçmadan önce yaptığı açıklamada benzeri bir görüş dile getirdi. “Bu bizim için gayet açık: AB, Türkiye’nin mülteci ve göçmenleri kabul etme çabalarına artan miktarda mali destek vermek zorunda” diyen Alman Bakan, Ankara’nin bunun karşılığında mülteci mutabakatına uymak zorunda olduğunun da aynı açıklıkta olduğunu vurguladı.



AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ'NDEN DAHA FAZLA YARDIM SİNYALİ



Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da Ankara’ya daha fazla AB yardımı gidebileceği sinyalini verdi. Türkiye’ye daha fazla mülteci geldiği takdirde, AB’nin de daha fazla yardıma hazır olduğunu kaydetti.



Çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’i ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB yardımının 6 milyar euro ile sınırlı kalamayacağını vurgulamıştı. Suriye’nin Idlib bölgesindeki insani kriz nedeniyle Türkiye’ye daha fazla kişinin sığınabileceğini belirten Borrell, bunun, AB’nin yardımlarını ve iş birliğini devam ettirmesinin gerekliliğine işaret ettiğini söylemişti.



İKİ ÖNEMLİ YARDIM PROGRAMININ KAYNAKLARI BİTİYOR



Öte yandan Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Lenarcic, Birlik üyelerine çağrı yaparak Türkiye’deki Suriyeliler için yürütülen yardım programlarına desteği devam ettirmelerini istedi. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinin Cuma baskısına konuşan Lenarcic, “Simdiki desteğimiz bitiyor diye kaçamayız, işimiz daha bitmedi” dedi.



AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi’nin (ECHO) verdiği bilgiye göre, iki önemli yardım programının mali kaynakları birkaç ay içinde tükenecek. Programlardan biri, 600 binden fazla mülteci çocuğun eğitimine teşvik niteliği taşıyor. Diğeri ise Suriyelileri temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda desteklemek amacıyla aylık koşulsuz nakit yardımı için AB tarafından fonlanan “Acil Sosyal Güvenlik Ağı” adlı nakit yardım programı.



AB’nin bugüne dek fonladığı en büyük insani yardım projesi olarak bilinen program kapsamında uygun bulunan ailelere aylık kişi başı 120 lira ödeniyor. ECHO’dan aktarılan verilere göre bu programın kaynakları “2021 başında” tükenecek.

06/03/2020 11:38