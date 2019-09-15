AB’den Türkiye’ye yönelik tedbir değil pratik çözüm önerisi

Avrupa Birliği’nde bazı çevrelerin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’ye yönelik tedbirler yerine pratik çözüm önerisinde bulundukları bildirildi. Bu çerçevede, geçen Temmuz ayından itibaren buzdolabına kaldırılan AB-Türkiye siyasi diyalogunun yeniden açılmasının önerildiği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Birliği’nin önemli çevrelerinin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda, Türkiye’ye hedeflenmiş tedbirler yerine pratik çözüm önerisinde bulunduklarını ayrıca geçtiğimiz Temmuz ayında alınan tedbirlerin desteklenmesine teveccüh göstermeyeceklerini de açıkça dile getirdiklerini yazdı.

Gazete, “pratik çözüm” önerisinin, Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak hidrokarbon yataklarının paylaşılmasında ısrar eden Ankara’ya açık alan bırakacak olması nedeniyle baş ağrısına neden olduğunu yazdı. Kendisini bölgede tecrit edilmiş hisseden Türkiye’nin bir şekilde bölgesel tartışmalara katılabileceğini savunan AB merkezindeki çevrelerin, ikinci tedbir paketinin ve hedeflenmiş tedbirlerin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki durumu iyileştirip iyileştirmeyeceği konusunda şüphe duyuyor. Habere göre, AB çevreleri bu çerçevede, geçen Temmuz ayında buzdolabına sokulan AB-Türkiye siyasi diyalogunun 2020 yılı başlarında yeniden açılmasını öneriyor.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne ilişkin pratik çözümün, Brüksel-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi çabasını içeriyor.

Habere göre, AB çevreleri, üye ülkelere, komisyon ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi yeni liderliğinin yeniden yakınlaşma niyetinden söz ederken paralel isteğe Erdoğan hükümetinin de sahip olduğundan bahsetti.