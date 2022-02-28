AB'den Ukrayna'ya 90 Milyon Euro Acil Yardım

Avrupa Birliği (AB), Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya 90 milyon avroluk acil insani yardım sağlanacağını duyurdu.

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28/02/2022

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AB'den Ukrayna'ya 90 Milyon Euro Acil Yardım

Avrupa Birliği (AB), Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya 90 milyon avroluk acil insani yardım sağlanacağını duyurdu.

AB Komisyonu, Ukrayna'da insani durumun kötüleştiğini ve ülkeye acil yardım gönderileceğini açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'da savaştan etkilenen sivillere destek sağlamak için acil yardım programlarına ilave 90 milyon avro kaynak sağlandığı bildirildi.

Söz konusu kaynakla Ukraynalıların yiyecek, su, sağlık ve barınak gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın komşu ülkeleriyle sürekli temas halinde olduğu ve daha fazla yardım sağlayabileceği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden Polonya, Macaristan, Romanya, Moldova ve Slovakya'ya çok sayıda kişi sığındı.

28/02/2022 16:23
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TAGS: ab, ukrayna
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