AB'den Ukrayna'ya ek 1 milyar Euroluk yardım

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya ek 1 milyar avroluk desteği onayladı.

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12/07/2022

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AB'den Ukrayna'ya ek 1 milyar Euroluk yardım

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya ek 1 milyar avroluk desteği onayladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Konseyin bugün onayladığı yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını bildirdi.

Yardım, Komisyonun mayısta teklif ettiği 9 milyar avroya varacak makro-finansal yardım paketinin ilk bölümünü oluşturuyor.

Böylece AB'nin Ukrayna'ya savaşın başından itibaren yaptığı yardım 2,2 milyar avroya ulaşmış olacak.

1,2 milyar Euroluk ilk miktar, Rusya ile yaşadığı gerginlik nedeniyle savaştan günler önce ilan edilmişti.

12/07/2022 16:03
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TAGS: ab, ukrayna
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