AB'den Yunanistan'a göçmen uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Yunan bakanlarla görüşmesinin ardından AB fonlarının temel hakların uygulanması şartıyla verildiği uyarısında bulunarak, "Göçmenlerin şiddet yoluyla ve yasa dışı biçimde sınır dışı edilmeleri hemen durdurulmalı." ifadesini kullandı.

Johansson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Yunanistan Devlet Bakanı Georgios Gerapetritis, Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ve Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis ile görüştüğünü duyurdu.

Bakanlarla dış sınırların yönetimi, göç ve temel haklar konularını ele aldıklarını belirten Johansson, "Göçmenlerin şiddet yoluyla ve yasa dışı biçimde sınır dışı edilmeleri hemen durdurulmalı." ifadesini kullandı.

Johansson, Yunan bakanların kendisine temel haklarla ilgili yeni bir tekliften söz ettiğini, 1 Eylül itibarıyla bunun yürürlüğe gireceğini bildirdiklerini duyurdu.

Komisyon üyesi, "AB içişleri fonları, temel hakların doğru şekilde uygulanmasına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

-Yunanistan'ın temel haklar ihlalleriyle ilgili haberler

Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD Report Munchen ve The Guardian tarafından yapılan ortak çalışma, Yunan sınır güvenlik birimlerinin mültecileri zorla çalıştırarak, diğer mültecileri geri itmelerinde yardımcı olmaları karşılığında bir aylık oturum izni vadettiğini ortaya koymuştu.

Haberler üzerine AB Komisyonu, Yunanistan'dan iddiaları araştırmasını istediklerini ve Johansson'un Yunan bakanlarla görüşeceğini açıklamıştı.

Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.

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01/07/2022 10:44