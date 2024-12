ABD'li adam arka bahçesinde nesli tükenmiş hayvanın fosilini buldu

New York Eyalet Müzesi ve SUNY Orange Üniversitesi'nden uzmanlar, çene kemiğiyle birlikte bir parmak kemiği ve kaburga parçası bulduklarını açıkladı. SUNY Orange Antropologu Cory Harris, "Çene kemiği bu keşfin yıldızı olsa da, parmak ve kaburga parçaları da önemli bağlam sunuyor ve daha fazla araştırma potansiyeli taşıyor," dedi.

Ekip, fosillerin yaşını, mastodonun diyetini ve yaşam alanını belirlemek için analizlere başladı. Karbon tarihleme yöntemleriyle fosillerin ne kadar süredir toprak altında olduğu da belirlenecek.

Zengin paleontolojik geçmiş

New York Eyalet Müzesi'nden Buzul Çağı Hayvanları Küratörü Robert Feranec, bu keşfin eyaletin zengin paleontolojik tarihine önemli bir katkı sağladığını söyledi: "Bu mastodon çenesi, bu muhteşem türün ekolojisini incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Buzul Çağı ekosistemlerini anlamamızı geliştirecek."

New York eyaletinde bugüne kadar 150'den fazla mastodon fosili bulundu. Bu fosillerin üçte biri Orange County bölgesinden geliyor. Ancak bu tür bir buluntu en son 11 yıl önce gerçekleşmişti.

Geç Pleistosen Çağı'na ışık tutuyor

Müze koleksiyonundaki 16 bin fosilin çoğu, yaklaşık 15 bin yıl öncesine, Geç Pleistosen dönemine tarihleniyor. Bu dönem, dünyanın çok daha soğuk olduğu ve devasa buzulların deniz seviyelerini düşürdüğü bir zaman dilimini kapsıyor.

Geç Pleistosen'de, mastodonlar dahil olmak üzere yaklaşık 35 tür megafauna yok oldu. Bu fosiller, hem insanlığın Kuzey Amerika'ya ilk göç yollarını hem de insanların bu türlerin yok oluşundaki rolünü anlamak için kritik veriler sunuyor.

New York Eyalet Müzesi yetkilileri, bu keşfin eyaletin tarihine dair daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirtti. Feranec, "Her keşif, New York'un tam hikayesini bir araya getirme yolunda bir adım daha atmamıza yardımcı oluyor," ifadelerini kullandı.