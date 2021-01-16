Sosyal medyanın yeni fenomeni: Bitcoin astroloğu

Sosyal medya uygulaması TikTok’ta ‘dünyanın en ciddi astroloğu’ olarak bilinen Altman, Bitcoin tahminleri sayesinde bir milyon takipçiye ulaştı.

"AL-SAT DEMEM"



2020’de fiyatlar yükseldikçe kripto para birimleri konusunda içerik yayınlamaya başlayan 22 yaşındaki Altman, “Fiyat yörüngelerini tahmin edebilirim, ancak bir finansal danışman olduğumu iddia etmiyorum ve bu nedenle asla al veya sat tavsiyesi vermem” dedi.

MART BAŞI İÇİN OLUMLU GÖSTERGELER



Ayrıca, Altman Ocak ayının sonunda ve özellikle Şubat ve Mart başında bazı olumlu göstergeler gördüğünü söyledi.

MAYISTAN İTİBAREN YÜKSELECEK

Ünlü astrolog, “Mart ortasına gelindiğinde, büyük bir düzeltme görüyorum. Nisan ortasında daha az iyimserim. Mayıs ayında ise Bitcoin değerleri yükselişte” dedi.Öte yandan Altman, Merkür Bitcoin’in fiyat verilerini temsil ederken Satürn’ün kısıtlayıcı bir gösterge olduğunu söylüyor.

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16/01/2021 10:45