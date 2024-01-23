ABD'li banka Wells Fargo: Dolar/TL gerileyecek

ABD bankası Wells Fargo, Türk Lirası'nın değer kazanacağı öngörüsünde bulundu. Bankanın analizinde Dolar/TL'nin 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren düşeceği kaydedildi.

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23/01/2024

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ABD'li banka Wells Fargo: Dolar/TL gerileyecek

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, "Uluslararası Ekonomik Görünüm: Ocak 2024" raporunu yayınladı. Kurlara ilişkin analizlere de yer verilen raporda dolar/TL'nin gerileyeceği öngörüldü.

Bankaya göre dolar/TL, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren düşecek. Raporda dolar/TL'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi.

Dolar/TL'deki düşüş ivmesinin devam edeceği de kaydedildi. Son çeyrekte kurun 29,50'ye ineceği belirtilirken, 2025'in ikinci çeyreğinde 28,50'nin görüleceği aktarıldı.

Analizde 2024 yılında doların değer kaybetmeye devam edeceğine vurgu yapıldı. Bankaya göre ABD büyümesi yavaşlaması ve Fed'in ikinci çeyrekten itibaren faiz indirimlerine başlamasının dolar üzerinde baskıyı artırabilir.

Yumuşak iniş senaryosunda ise enflasyondaki ilerleme ve düşük getiriler finansal piyasa duyarlılığını destekleyebilir.

23/01/2024 11:19
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TAGS: abd, , dolar
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