ABD'li bankalar Çin bağlantılı 500 ürünü listeden çıkardı

ABD'nin Çin ordusu ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği şirketlere yönelik yaptırımların etkisi giderek genişliyor.

Bankalar ve fon yöneticileri Başkan Donald Trump'ın uygulanmaya başlanan ve yeni yatırımları engelleyen kararnamesine uyum sağlamak için hızlı adımlar atıyorlar.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley ve JPMorgan Chase & Co. Hong Kong'da 500 yapılandırılmış ürünü listelerinden çıkaracak. Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.'ye göre Hong Kong, sayısı 12 bini aşan kontratlar ile bu tarz ürünler için dünyanın en büyük piyasasına ev sahipliği yapıyor.

Piyasadan çekilen ürünler arasında Hang Seng Endeksi, Hang Seng Çin Şirketleri Endeksi'nde işlem gören varantlar ile istendiğinde kullanılabilen yukarı ve aşağı yönlü kontratlar, ayrıca China Mobile Ltd. kontratları da bulunuyor.

State Street Global Advisors Asia Ltd. tarafından idare edilen 14 milyar dolarlık Hong Kong fonu adanın en aktif işlem gören Borsa yatırım fonu (ETF). State Street'in fonu yasağa konu olan şirketlerin artık ABD'li yatırımcılara "uygun olmadığının" açıklanması sonrasında bu şirketlere yeni yatırım yapmayacak.

Düzenleyicilerin, borsaların ve aracıların Trump'ın başkanlık döneminin son günlerinde yayınladığı kararnamesi nasıl uygulayacakları konusu netlik kazanmış değil.

New York borsası geçen hafta China Mobile ve diğer iki Çinli telekom şirketini listelerden çıkaracağını açıklamıştı. MSCI Inc. Cuma günü söz konusu hisse senetlerini gösterge niteliğindeki küresel endekslerden çıkararak sert bir satışı tetikledi. China Mobile'in hisseleri, böylece 14 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.

Trump'ın kararnamesine göre belirtilen şirketlerin hisseleri bugünden itibaren ABD vatandaşları tarafından satın alınmayacak. Ayrıca ABD'lilerin portföylerindeki hisseleri de işlemlerin dondurulacağı Kasım ayına kadar satmaları gerekiyor.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2021 18:01