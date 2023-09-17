ABD'li bilim insanları açıkladı...

ABD'de yapılan ve 700 binden fazla kişinin katıldığı geniş çaplı bir araştırmada, ömrü uzatan alışkanlıklar ortaya kondu. Çalışmaya göre düzenli spor yapmak ve stresle başa çıkabilmek, ömre ömür katan etkenlerin başında yer alıyor.

ABD'de yapılan ve 700 binden fazla kişinin katıldığı geniş çaplı bir araştırmada, ömrü uzatan alışkanlıklar ortaya kondu. Çalışmaya göre düzenli spor yapmak ve stresle başa çıkabilmek, ömre ömür katan etkenlerin başında yer alıyor.

Ses getiren araştırmaya göre düzenli uyku, sağlıklı beslenme, spor yapmak, sigara içmemek gibi basit alışkanlıklar, insan ömrünü en az 20 sene uzatıyor ve yaşlılık dönemindeki kronik rahatsızlıkların da önüne geçiyor.

Bilim insanları gündelik hayatta uygulanabilecek bazı basit alışkanlıkların, beslenme, spor ve uyku gibi etmenlerle birleştirilmesinin insan ömrünü büyük ölçüde uzattığını, sağlıklı ve zinde bir yaşlılık hayatına vesile olduğunu ifade ediyor.

Amerikan Beslenme Derneği'nin uzun ömürle alakalı yaptığı son çalışmada 700 binden fazla kişinin hayatı incelendi.

Katılımcıların yaşam tarzları, alışkanlıkları ve hayat kalitelerinin analiz edildiği bir liste çıkarıldı.

Bu araştırmaya göre aşağıdaki alışkanlık ömrü 20 seneye kadar uzatabiliyor;

Fiziksel olarak aktif olmak ya da spor yapmak

Kimyasal ya da sentetik uyuşturucu madde kullanmamak

Sigara içmemek

Stresle başa çıkabilmek

İyi beslenmek

Aşırı içki içmemek

Düzenli uyumak, uyuduğu ortamda hijyene dikkat etmek

Olumlu sosyal ilişkilere sahip olmak

Araştırmaya göre, 40 yaşına kadar söz konusu 8 alışkanlığın tamamını benimseyen erkekler, bu alışkanlıklardan hiçbirini edinmeyen erkeklerden ortalama 24 yıl daha uzun yaşıyor.

Bu alışkanlıkların tümüne sahip olan kadınlarsa, bu alışkanlıkların hiçbirine sahip olmayan hemcinslerine göre yaklaşık 21 yıl daha uzun ve daha sağlıklı bir hayata sahip oluyor.

Araştırmaya göre bahsi geçen alışkanlıklara sahip olmak kesin olarak ömrü uzatmıyor ancak uzun ve sağlıklı bir hayatla oldukça yakından ilişkili.

Araştırmayı yapan ekipte yer alan sağlık bilimi uzmanı Xuan-Mai T. Nguyen, yaptıkları çalışmanın devrim niteliğinde olmadığını, bu konuyla alakalı daha önce yapılan birçok çalışmada da benzer sonuçlar çıktığını ifade ediyor:

"Çalışmamızda farklı olan şey, bu sekiz alışkanlığın tek bir insan grubunda yaptığı etkileşimi görmek oldu ve bu konuda elde edilen istatistikler oldukça önemli.

Elde ettiğimiz bulgular, sağlıklı alışkanlıkların yaşam kalitesinin artmasına, genellikle daha uzun yaşama ve daha az kronik hastalığa yol açtığını gösteriyor."

Corewell Health Kardiyoloji ve Kardiyak Rehabilitasyon tıbbi direktörü Dr. Thomas Boyden ise söz konusu sekiz alışkanlığın; yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol dahil olmak üzere günümüzde sıkça görülen kronik hastalıklardan korunmak için adeta olmazsa olmazlar olduğunu dile getiriyor.