ABD'li bilim insanları 'tarihi füzyon keşfini' açıkladı

Alternatif enerji konusunda çığır açacak füzyon enerjisindeki kilometre taşına nasıl ulaşıldığını, Ulusal Nükleer Güvenlik Dairesinin Başkan Yardımcısı Marvin Adams açıkladı.

Az miktarda nükleer yakıtı, nükleer füzyon reaksiyonlarının gerçekleştiği noktaya ısıtıp sıkıştırmak için lazerler kullanıldı.



Yöntemde çok yüksek güce sahip 192 lazer, saf altından bir silindirin merkezindeki nükleer yakıta doğru ateşlendi.



Yakıtın plazma haline gelmesi ve ortamdaki X ışınlarının birleşimiyle atom çekirdekleri birbirine kaynaşarak "füzyon" oluştu.

Alternatif enerji konusunda çığır açması beklenen zincirleme tepkimenin sürdürülebilir hale gelmesiyle gelecekte yeni nesil "temiz enerji" santralleri inşa edilebilecek.



Uzmanlar güneşe de gücünü veren "füzyon enerjisi" deneyinde "kullanılandan çok daha fazla enerji" ortaya çıktığını açıkladı.



5 Aralık'ta gerçekleştirilen deneyde net enerji kazanımı sağlandı.



Böylece sıfır karbon salınımı ile temiz ve sonsuz enerji üretilebileceği belirtiliyor.



Ancak bu teknolojiyi kulanan enerji santrallerinin üretilmesi için uzun yıllar gerektiğine de vurgu yapılıyor.

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13/12/2022 19:14