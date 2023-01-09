ABD’li çiftçilere uçan araç

Geliştirilip taksi olarak satılması planlanan araca çiftçilerin ilgisi ise yoğun oldu. Şimdi çiftçilerin tarlalarına kamyonet sürmeden bakma imkânı var.

Gelecekten bir sahne gibi görünen görüntüler, aslında bir teknoloji fuarından. Rye Aero isimli şirket, ABD'nin Las Vegas kentinde hava taksi projesi geliştiriyor. Uçan bir araç geliştirilerek piyasaya sunuldu ancak, çiftçiler beklenenden daha çok ilgi gösterdi.

Firma sahipleri, çiftçilerin yağmurlu havalarda araçlarını kullanamadıklarını ve tarlalarına yürümek zorunda olduklarını öğrenince ürünü çiftçilere yöneltti.

Şimdi çiftçilerin tarlalarında kullanabileceği bir uçan araç var. 150 bin dolara satılan uçan araç, en fazla 100 km hızla gidebilirken, şimdiden havada 25 dakika kalabiliyor.

Bu habere tepkiniz:



09/01/2023 09:01