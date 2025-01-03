ABD'li doktor uzun yaşamın sırrını verdi!

Yanlış beslenme alışkanlığı, hareketsiz yaşam, stres, genetik rahatsızlıklar ve hava kirliliği gibi pek çok faktör yaşam süresinin kısalmasına neden olabiliyor. ABD'li Doktor Florence Comite, 20'li yaşlarda edinilmesi gereken bazı alışkanlıkların, yaşam süresini uzatmada oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Comite, yaşam kalitesini artıran en önemli şeyin uyku kalitesini artırmak olduğunu söylüyor. Uyku kalitesi ile şeker isteğinin bağlantılı olduğunu belirten ABD'li uzman, kötü uykunun; diyabet , kalp hastalığı, yüksek tansiyon, anksiyete ve diğer uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, yetişkinlerin her gece 7 ila 9 saat arasında uyumasını öneriyor. Gece saatlerinde çekilen derin uyku; kasların, kemiklerin ve dokuların onarılması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, yeni anıların işlenmesi ve beynin toksinlerden arındırılmasına yardımcı oluyor.

Comite, ''Uzun ömürlü olmanın diğer yollarından biri de kas yapmaktır'' diyor. Belli bir yaştan sonra yaşanan hormon değişimlerinin kas kaybına yol açabildiğini belirten uzman isim, kuvvet antrenmanı yaparak hem yağ yakabildiğini hem de kan şekerini dengeleyebildiğini söylüyor.

Dr. Comite, kas kaybını en aza indirmek için haftada en az iki veya üç kez direnç antrenmanı yapmayı ve yeterli protein tüketilmesini tavsiye ediyor.