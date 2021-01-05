ABD'li Doktordan Yılbaşı Hediyesi: 200 Kanser Hastasının Borcunu Sildi

ABD'de yaşayan Pakistan asıllı doktor, kapatacağı kanser merkezi için, alacaklarını kapaması gerektiğini öğrenince, 200 kanser hastasının yaklaşık 650 bin dolarlık borcunu sildi.

Kliniğe borcu olan 200'e yakın kişi, Noel öncesinde borçların silindiğine dair mektup aldı

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Pine Bluff bölgesinde kurduğu ve 2020'nin Şubat ayında kapısına kilit vurduğu kanser merkezini 29 yılın ardından tamamen kapamaya karar veren doktor Ömer Atik, bunun için alacaklarını da kapaması gerektiğini öğrendi.

Atik, aylarca bu durumu çözmeye çalıştı ancak sonuç alamayınca eski hastalarının borcunu sildi. Yaklaşık 200 kişi, Noel öncesinde gönderilen mektuplarla kliniğin kapandığını ve borçlarının sıfırlandığını öğrendi.

'Umarım bu, işleri onlar için biraz olsun kolaylaştırır'

Pakistan asıllı onkolog, ABC televizyonunda yayımlanan Good Morning America programında şunları söyledi:

Zamanla insanların ödeme yapamadığını fark ettim. Yıllarca hiçbir şeyi olmayan ya da tedavilerinin masrafını ödemeye çalışırken iflas eden insanları gördüm. Bu pek çok açıdan tamamen adaletsiz bir durum.

Eşim ve ben bunu göz önüne alarak borçların tamamını silmeye karar verdik. Bunu yapmak için pandemiden daha uygun bir zaman olamayacağını düşündük.

Yapabileceğimizi düşündük, bunu istedik ve harekete geçip yaptık. Umarım bu, işleri onlar için biraz olsun kolaylaştırır.

Fox News, yaklaşık 4 milyon 800 bin TL paradan vazgeçen Atik'in fakir ya da sigortasız hastaları hiçbir zaman geri çevirmediğini bildirdi.

Bir araştırmaya göre, kanser hastalarının iflas etme riski, diğer insanlara göre iki buçuk kat yüksek

Tıp eğitimini Pakistan'da alan doktor Atik, 1991'de ailesini Arkansas'a getirmişti. Bölgeye taşınmaları için "kader" ifadesini kullanarak "Burası uzun süredir bizim evimiz. Hayatımızın burada aldığı hal için çok minnettarız" diyen doktora, eski hastaları sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

2013'te Seattle'da yapılan bir araştırmaya göre, kanser hastaları diğer insanlara göre iki buçuk kat daha fazla iflas etme riski taşıyor.

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05/01/2021 15:29