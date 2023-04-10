ABD'li firmadan kanser ve kalp hastalığına umut veren açıklama

Kanser ve kalp hastalığı aşıları 2030'a kadar hazır olacak." Umut veren bu açıklama ABD'nin önde gelen ilaç firması Moderna'dan geldi.



Şirket kanser, kardiyovasküler ve otoimmün hastalıklar için aşıların 2030 yılına kadar hazır olacağından emin olduğunu duyurdu. Bu aşılarla ilgili çalışmaların "Muazzam derecede umut vaat ettiğine" dikkat çekildi.



Araştırmacılar, Covid-19 aşısının başarısı sayesinde 15 yıllık ilerlemenin 12 ila 18 ayda sağlandığını söyledi.

Moderna'nın baş tıbbi yöneticisi Dr Paul Burton şirketin bu tür tedavileri "Her türlü hastalık alanı" için beş yıl gibi kısa bir süre içinde sunabileceğine inandığını belirtti. Burton, "Bu aşıya sahip olacağız ve oldukça etkili olacak. Milyonlarca olmasa da yüzbinlerce hayatı kurtaracak." dedi.



Burton çok sayıda farklı tümör türüne karşı kişiselleştirilmiş kanser aşıları sunabileceklerini düşündüklerini de vurgulayarak, "Daha önce tedavisi mümkün olmayan nadir hastalıklar için Covid-19 aşısının dayandığı mRNA tabanlı tedavilere sahip olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Bilim insanları son üç yılda artan ilerlemenin, yüksek düzeyde bir yatırımın sürdürülmemesi durumunda boşa gideceği konusunda uyarıyor.

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10/04/2023 08:47