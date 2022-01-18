ABD’li havayolu şirketleri uyardı...

ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin CEO'ları, 5G'nin bazı uçakları yere indirebileceği ve hasara yol açabileceği konusunda yönetimi uyardı.

Havayolu şirketleri ortak bir mektup imzalayarak "Büyük havaalanları uçuş için uygun hale getirilmediği takdirde seyahat ve taşımacılığın çoğunun gerçekleşemeyeceğini" savundu.

Havayolu şirketlerine göre, AT&T ve Verizon telekomünikasyon şirketlerinin hizmete sunmaya hazırlandığı 5G teknolojisinin yeni C bandı potansiyel olarak çok sayıda uçağı kullanılmaz hale getirecek ve on binlerce yolcuyu zor durumda bırakıp, tedarik zincirini, ilaç ve tıbbi malzemelerin nakliyesini zora sokabilecek.

5G TEKNOLOJİSİ HAVACILIK İÇİN NEDEN GÜVENLİK RİSKİ TEŞKİL EDİYOR?

Uzmanlara göre 5G'nin uçaklarda bulunan irtifa ölçer gibi hassas ekipmanlarda parazit yapma riski var.

Hava yolu şirketleri, 5G hizmetinin önemli sayıda geniş gövdeli uçağı kullanılamaz hale getirebileceği, “Potansiyel olarak on binlerce Amerikalıyı denizaşırı ülkelerde mahsur bırakabileceği” ve ABD uçuşları için “kaosa” neden olabileceği öne sürdü.

Şirket yöneticileri, söz konusu halde "Ülke ekonomisinin durma noktasına geleceği" uyarısında bulundu.

ABD'de 5G teknolojisine geçiş 19 Ocak olarak belirlenmişti. Bu uyarıdan sonra Biden yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

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18/01/2022 13:04