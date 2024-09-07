ABD'li Kongre üyesi Tlaib'den Blinken'a “Ayşenur Ezgi Eygi” tepkisi: Bir şey yapın!

ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a çağrıda bulunarak, "Hayatları kurtarmak için bir şey yapın." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib, X hesabından, Amerikalı Türk aktivist Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili bir haberi alıntılayarak, Blinken'a çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı etiketleyen Tlaib, paylaşımında, "Hayatları kurtarmak için bir şey yapın." ifadesini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise ABD Dışişleri Bakanlığının olayla ilgili "İsrail askerlerinin ateş etmesinden" hiç bahsetmeyen açıklamasına da tepki gösteren Tlaib, ABD yönetiminin İsrail'i sorumlu tutmamasını eleştirdi.

- "Ayşenur'u kim ya da ne öldürdü?"

Tlaib, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın açıklamasına, "Peki onlar nasıl öldüler Matt? Sihir mi? Ayşenur'u kim ya da ne öldürdü? Bunları bilmek isteyen Amerikalılar adına soruyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap vermişti.

Savett, açıklamasında, "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırılmıştı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını açıklamıştı.