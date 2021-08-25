ABD'li kongre üyesinden ‘Haftada dört gün çalışma’ sinyali

Dünya corona virüsü salgını sonrasında ofislere dönmeyi tartışırken, ABD’li kongre üyesi Mark Takano kapsamlı bir analiz yazarak gelecekteki beklentilerini yazdı.

“Dört gün çalışma gelecek. Neden mi?” başlıklı makalesinde, “Ben bir kongre üyesi olarak Amerika’daki çalışma düzenini değiştirecek bir yasa tasarısı hazırladım. Bunu kabullenme zamanı geldi. Çalışma hayatının geleceği sürekli değişiyor. Milyonlarca ABD’li bugün pandemi dolayısıyla esnek çalışmayı keyifle deneyimliyor. Fakat pandemi bittiğinde insanlar daha fazlasını isteyecek. Özgürlük isteyecek. Bu çalışanlar yeni bir normal için hazır ve haftada 32 saat çalışma tam da ihtiyacımız olan” dedi.

“VERİMLİLİK YÜZDE 40 ARTTI”

Pilot programların İzlanda, Yeni Zelanda, İspanya ve Japonya’da denendiğini ve umut verici sonuçlar elde ettiklerini açıklayan Takano, “Yüzde 25 ile yüzde 40 arasında verimlilikte artış yaşandı, daha az hasta raporu alındı, iş/hayat dengesi iyileşti, aileleriyle daha çok zaman geçirdiler, çocuk bakımına daha az para harcadılar. Ve ayrıca moralleri de düzeldi. İş hayatıyla ilgili bildiğimiz bütün küresel paradigmaları değiştirecek bir durum bu” dedi.

Ekonomimiz sadece beyaz yakalılardan oluşmuyor. Pandemi ile birlikte milyonlarca yarı zamanlı ve saatlik çalışan da işsiz kaldı. İş bulma pazarı çok daha zorlayıcı. Ben haftalık çalışma süresini 40 saatten 32 saate indirmeyi önedim. Bu süre kısaltılacak demek değil. Çalışanlar 32 saat sonrasında mesai ücreti alarak gelirlerini artırabilir. İşveren de ya mesai ücreti öder ya da dönüşümlü çalışma ile yeni elemana para verir” dedi.

5 GÜN ÇALIŞMA 1908’DE BAŞLADI

Tarih boyunca bu tür değişimlerin hemen kabul edilmediğini altını çizen kongre üyesi, “100 yıl önce 5 günlük çalışma ve iki gün hafta sonu fikri uzun süre sürümcemede kaldı. 1908’de New England’daki bir pamuk fabrikası 5 günlük çalışmayı kabul etti. 1926’da Henry Ford da cumartesi ve pazar günleri fabrikasını kapattı. 1929’da bir sendika 5 gün çalışmayı kabul etti ve en sonunda 1940’da 5 gün çalışma fikri ortaya çıktı” açıklamasını yaptı.

Takano, “Ülkemiz ve dünyamız iki yıldan kısa bir süre içinde büyük değişimler yaşadı. İnsanlar aşırı çalıştı, bunaldı ve yoruldu. Bir ülke olarak insanlarımıza öncelik vermek ve bu süresi dolmuş, etkisiz sistemi rafa kaldırarak reform yapmalıyız. 32 hafta çalışmak iş dünyasının geleceği ve bunu benimsemeliyiz” ifadesini kullandı.

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25/08/2021 08:42