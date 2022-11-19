ABD'li milyarder Elizabeth Holmes'a 11 yıl hapis

Bir dönem geleceğin Steve Jobs'u olarak gösterilen 38 yaşındaki Elizabeth Holmes, Kaliforniya'da görülen davada 11 suçtan yargılandı.

Holmes, ''dolandırıcılık ve komplo kurmak''tan suçlu bulundu, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Theranos şirketini kurduktan sonra Silikon Vadisi’nin yıldızı haline Holmes, bir damla kan ile tıbbi test yapabilen bir cihaz üretmişti.



Holmes, şirketin kurulumundan sonra birçok yatırımcıdan para toplamıştı.

Elizabeth Holmes'ün şirketine 9 milyar dolar değer biçiliyordu.

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19/11/2022 13:52