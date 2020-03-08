ABD'li milyarder Robert Durst cinayetten yargılanıyor

ABD’li milyarder ailenin varisi Robert Durst, 38 yılda işlediği 3 cinayetten ceza almadan kurtulmayı başarmıştı. Ta ki bir belgeselde mikrofonu unutup kendi kendine işlediği cinayetleri mırıldanana kadar. 71 yaşında yakayı ele veren Robert Durst, müebbetle yargılanıyor.

ABD’li emlak milyarderi ailenin varisi Robert Durst, 1973’te Kathie McCormack ile evlenmişti. Kathie, evlendikten 9 yıl sonra New York’ta gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Kathie’nin ailesi Robert’ı öldürdüğünden şüphelenmiş, ihbar etmişti. Çünkü tam Kathie kaybolmadan önce, Robert altı ay içinde yedi köpek sahiplenmiş ve hepsi de aniden ölmüştü. Kathie’nin ailesi, o köpekleri öldürerek cinayet provası yaptığını öne sürüyordu. Ancak Kathie’nin cesedi hiçbir zaman bulunamayınca Robert bu suçlamadan sıyrılmıştı.

Arkadaşa suikast

Robert, 2000’de Los Angeles’taki evinde vurularak öldürülen ‘yakın arkadaşı’ Susan Berman’ın cinayetinden de sorumlu tutuldu. Susan’ın yakınları, eşi Kathie’nin ölümüyle ilgili Robert’ı köşeye sıkıştırdığı için Susan’ı Robert’ın öldürdüğünü iddia etti. Ancak Robert, alakası olmadığını söyleyince delil yetersizliğinden yine kurtuldu.

Komşusunu parçaladı

Son vukuatı da Teksas’ta yaşandı. Teksas’a yerleşen Robert’ın komşusu Morris Black’in cesedi parçalanmış halde bulundu. Robert, bu davadan da “meşru müdafaa” savunmasıyla sıyrıldı. Medyatik bir kişiliğe dönüşen Robert 2015’te ‘The Jinx’ (Musibet) isimli 6 bölümlük belgeselde hayatını anlattı. Ancak son bölüm yayınlandığı gün Robert’ın evini polis bastı. Çünkü Robert, üzerine takılı mikrofonu unutup banyoda kendi kendine “Şimdi yakalandın. Neler yaptım ben? Tabii ki hepsini öldürdüm” derken duyulmuştu. Bu ifade delil sayıldı. Robert, Susan’ı öldürmekten müebbetle yargılanıyor.

Robert Durst'ün hayatını anlatan belgesel Emmy ödülü kazanmıştı.

08/03/2020 12:40