ABD'li müzisyen Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti

ABD'de dünyaca tanınmış ünlü besteci ve müzik yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

​​​​​​​Jones'un danışmanı Arnold Robinson, 28 Grammy ödülü bulunan sanatçının dün akşam Los Angeles'taki evinde, ailesinin yanında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ailesi Jones'un vefatını, "Bu gece, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini buruk bir şekilde paylaşıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

Açıklamada, "Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, onun yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibi birinin asla gelmeyeceğini biliyoruz." ifadesine yer verildi.

91 yaşında hayatını kaybeden Jones, Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışmış, Micheal Jackson'un kariyerinin yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

Jones, Micheal Jackson'un 1983'te 20 milyondan fazla satan albümü "Thriller"ın yapımcısıydı. Jones, 2 Akademi Onur Ödülü, 1 de Emmy ödülüne layık görülmüştü.