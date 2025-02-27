ABD'li oyuncu Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti

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27/02/2025

ABD'li oyuncu Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti

 "Buffy the Vampire Slayer" ve "Gossip Girl" dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li aktrist Michelle Trachtenberg'ın 39 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Trachtenberg'in ailesinin yasal temsilcisi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Michelle Trachtenberg’in vefatını derin bir üzüntüyle doğruluyoruz. Ailesi, bu zor süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etmektedir." ifadesine yer verildi.

Trachtenberg'in 39 yaşında hayatını kaybettiğini açıklayan New York Polis Teşkilatı (NYPD) yetkilileri, gelen çağrı üzerine Trachtenberg'in evine gittiklerinde onu bilinci kapalı şekilde bulduklarını aktardı.

Yetkililer, Trachtenberg'in ölümünde şüpheli bir duruma rastlamadıklarını belirterek, adli tabibin oyuncunun ölüm nedenini belirleyeceğini kaydetti.

Oyunculuk kariyerine çok küçük yaşta başlayan Trachtenberg'in oyuncu arkadaşları, sosyal medya platformlarından vefatına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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TAGS: haber, kıbrıs
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