ABD'li oyuncu Zac Efron agorafobisi olduğunu açıkladı: Dışarı çıkmıyorum

High School Musical serisi ve Baywatch filmiyle tanınan ABD’li oyuncu Zac Efron agorafobisi olduğunu ve evden çıkamadığını paylaştı. 2017 yılında rol aldığı Baywatch filmindeki kaslı görünümüne ulaşmak için çok çabaladığını belirten yıldız, depresyona girdiğini söyledi.

Yeniden 17, Baywatch ve Kötü Komşular gibi yapımlarla bilinen Amerikalı oyuncu Zac Efron, agorafobiden muzdarip olduğunu paylaştı.

"DIŞARI ÇIKMIYORUM"

Kalabalığa karışmaktan ve açık alanda bulunmaktan korku duyduğunu belirten yıldız, “Kalabalık gruplar agorafobimi tetikliyor dedi.

34 yaşındaki oyuncu Men’s Health dergisine verdiği röportajda “Dışarı çıkmıyorum” dedi.

Hastalığıyla ilgili detaya girmeyen oyuncunun, bu tür bir rahatsızlığı olduğu bilinmiyordu. Ancak oyuncu son zamanlarda çok fazla görüntü vermemesiyle biliniyor.

Oyuncu aynı zamanda 2017 yılında rol aldığı Baywatch filmi için hazırlanırken ‘ağır bir depresyona’ girdiğini paylaştı.

Dwayne Johnson ile başrolleri paylaşan oyuncu, rolü gereği vücudunu çok zorladığını söyledi. ‘Insomnia’ (uykusuzluk) yaşadığını belirten yıldız, yoğun egzersizlerin kendisini tükettiğini ve eski düzenine dönmek için çok çabaladığını paylaştı.

Yıldız, son olarak 'The Greatest Beer Run Ever' adlı programda yer almıştı.

AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi, kişinin bir alana sıkışmış hissi yaşadığı, panikleyip, bulunduğu ortamdan çıkamayıp, kaçamayacakmış gibi gelen bir anksiyete bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.

Kalp krizi geçirecek hatta ölecekmiş gibi düşüncelere sebebiyet veren hastalık, kişinin evden dahi çıkmak istememesine sebep olur.

Bu habere tepkiniz:



12/09/2022 12:40