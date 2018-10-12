ABD'li Papaz Brunson 4'üncü kez hakim karşısında

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde kurulan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.30'da başlayan duruşmayı ABD'nin

Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de izliyor.

Brunson, mahkeme salonunda sanık bölümüne alınırken eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da kendilerine ayrılan bölüme geçti.

Davayı izleyenler arasında New York Hristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin de bulunuyor.

İzmir'de 4. kez hakim karşısına çıkan ABD'li papaz Brunson'ın kimlik tespitinin yapılmasıyla duruşma başladı.

Birçok yerli ve yabancı basın kuruluşu da salonun dışında mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde tutulan ABD'li rahip, duruşma öncesi saat 05.30 sıralarında İzmir'deki evinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Aliağa'ya götürülmüştü.