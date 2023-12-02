ABD’li Profesör DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluşuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Yapılı Çevrede Disiplinlerarası Çalışmalar Araştırma Merkezi (ISBE) tarafından düzenlenen “Tasarla ve İnşa Et” atölye çalışması kapsamında Florida Üniversitesi’nden mimar ve akademisyen Prof. Dr. Charlie Hailey, DAÜ’lü öğrencilerle buluşuyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, “Yılın Öğretmeni/Bilim insanı” başta olmak üzere birçok ödülün sahibi ve yapılı çevreye multidisipliner yaklaşımlar getiren altı önemli kitabın da yazarı olan Prof. Dr. Hailey, 15 yıl aradan sonra Kıbrıs’a gelen ilk Fulbright Uzmanı olacak.

Proje kapsamında Prof. Dr. Charlie Hailey, Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle ekolojik okuryazarlık için “açık hava öğrenme modülü” tasarlayacak. Tasarlanan bu modül öğrencilerle birlikte inşa edilerek, fakültenin sosyal sorumluluk misyonunu kapsamında Yeniboğaziçi İlkokulu’na hibe edilecek.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç’ın yönetim kurulu üyesi olduğu ISBE Merkezi adına yazdığı “Deneyimsel Öğrenme: Kamu Yararı Tasarım” başlıklı projenin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Fulbright Uzman Programı tarafından kabul edilmesi sonucu 4-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölye çalışması, Mimarlık Fakültesi öğrencileri için "eşsiz" bir “tasarla-uygula” deneyimi sağlamayı hedefliyor.