ABD’li Rahip Brunson serbest bırakıldı

Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı da kaldırılan Brunson’ın aldığı ceza yattığı hapis cezasına sayılıyor.

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde kurulan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayan duruşmayı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de izledi.

Verilen öğle arasının ardından tekrar devam edilen davanın duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, Brunson için adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve ”örgüte üye olmak”tan 5-10 yıl hapis talep etti. Savcının ayrıca soruşturmanın genişletilmesi talebi de olmadı.

Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin adli kontrol hükümlerine harfiyen uyduğunu belirterek, “Tanıklarımız var. Dinlenmesini talep ediyoruz. Müvekkilimin cep telefonları raporları geldi. Telefonları sanığın çocukları tarafından kullanıldığının tespit edilmesi, savunmamızı desteklemiştir” dedi.

Mahkeme heyeti, gizli tanıklar “Kılıç” ve “Kama”nın dinlenmesi talebini reddetti.

Mahkeme Başkanı, avukatı ile Brunson’ın bir süre görüşmesine izin verdi.

Brunson ise “Masumum. Türkiye’yi seviyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

ABD’li Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson’ın ev hapsi cezası ve yurtdışı yasağı da kaldırıldı.

25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde tutulan ABD’li rahip, duruşma öncesi, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Alsancak’taki evinden saat 05.30 sıralarında yoğun güvenlik önlemi ile alındı.

Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne götürülen Brunson’ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılıyor.

NTV